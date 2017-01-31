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Brezilya'daki düğünü kana buladı

Brezilya'daki bir düğün töreninde gelin ve damadın arkasında yürüyen saldırgan davetlilere kurşun yağdırdı

31 Ocak 2017 Salı, 17:39:17 Güncelleme: 17:42:03

Brezilya'nın Alagoas eyaletinde bir düğüne katılan adam ortalığı kana buladı. Kiliseye yavaş adımlarla giren gelin ve damadın ardından gelen adam aniden tişörtünü sıyırarak silahını çıkartıyor.

Betinho lakaplı Umberto Ferreira dos Santos silahını oturan misafirlere doğrultuyor. Bu sırada kiliseden çığlıklar yükseliyor, arka arkaya altı el silah sesi duyuluyor. Gelin ve damadın giriş anını cep telefonuyla kaydedenler olayı dakika dakika görüntülüyor.
Yerel medya, kiliseden soğukkanlı bir şekilde yürüyerek ayrılan saldırganın Cicero Barbosa da Silva, oğlu Edmilson Bezerra da Silva ve eşini vurduğunu bildirdi. Edmilson Bezerra'nın Betinho'nun oğlunu öldürdüğü ve yaşananın bir intikam cinayeti olduğu iddia ediliyor.

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