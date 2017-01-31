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DÜNYA

AB liderlerine Trump mektubu: Eğer AB dağılırsa...

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladı

31 Ocak 2017 Salı, 17:39:25 Güncelleme: 17:41:24 HABERTURK.COM

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerine yolladığı mektupta Donald Trump yönetimindeki ABD politikalarının Rusya ve Çin'e yaklaştığı ve Avrupa ülkelerinin bu üç ülke tarafından domine edilmemesi için birlik çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği'nin 60 yıllık tarihindeki en önemli mücadelelerden biriyle yüzleştiğini belirten Tusk, 'zorlayıcı Çin', 'agresif Rusya' ve radikal İslam'ın Ortadoğu ve Afrika'da yarattığı anarşi ortamının Avrupa Birliği'nin önündeki en önemli tehditler olduğunu söyledi. Tusk mektubunda, "bunlarla birlikte yeni Amerikan yönetiminden gelen endişelendirici açıklamalar, hepimizin geleceğini yüksek derecede tahmin edilemez kılıyor" ifadelerine yer verdi.

Tusk AB liderlerine yazdığı mektupta, "AB'nin dağılması, üye devletlere tam egemenlik vermeyecek. Aksine onları ABD, Çin ve Rusya gibi süpergüçlere bağımlı hale getirecek. Sadece birlikte kalırsak tam bağımsız olabiliriz. Avrupa'nın bütünleşmesini bir sonraki adıma taşıyan ve ortak duyguları değiştirebilecek iddialı ve sıradışı adımlar atmalıyız." dedi.

Tusk'ın Avrupa Birliği liderlerine gönderdiği mektup, 11 gün önce görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa başkentlerinde endişe yaratan politikalarına yönelik en güçlü tepkilerden biri olarak gösteriliyor.

Üst düzey AB diplomatlarının, Trump'ın politikalarına olası bir AB cevabı için Pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak, AB içinde bazı hükümetler ABD gibi önemli bir müttefiki uzaklaştırmak için acele edilmemesi yönünde görüşe sahip.

 

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