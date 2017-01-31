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Belçika Anvers-Deurne Havalimanı
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Belçika'nın Anvers Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı'nda şüpheli paket tespit edildimesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi

31 Ocak 2017 Salı, 18:57:02 Güncelleme: 19:02:24 AA

Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı, şüpheli paket tespit edilmesi üzerine kısmen boşaltıldı.

Belçika basını, Anvers-Deurne Havalimanı kargo bölümünde polis köpeğinin şüpheli bir paket tespit ettiğini, bölümün patlayıcı şüphesiyle boşaltıldığını ve güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İnceleme sonrasında havalimanında bir şüphelinin polis tarafından göz altına alındığı açıklandı.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonu, 22 Mart'ta intihar saldırılarına hedef olmuştu. 32 kişinin öldüğü 270 kişinin yaralandığı saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

Terör saldırıları sonrasında, Belçika’da tehdit seviyesi yüksek seviyeye çıkartıldı. Saldırıların ardından alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Brüksel ve Anvers gibi büyük şehirlerin önemli noktalarında polis güçlerine ilave olarak askerler göreve başladı.

Belçika askeri, halen havalimanı, metro istasyonları, AB kurumları da dahil önemli noktalarda ve işlek caddelerde tüm gün silahlı şekilde nöbet tutuyor.

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