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Haydar el-İbadi Donald Trump
DÜNYA

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den Trump'a çağrı: Vazgeç!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getirmesi kararı ile ilgili Trump'a çağrıda bulundu ve bu karardan vazgeçmesini istedi

31 Ocak 2017 Salı, 20:45:39 Güncelleme: 20:51:26 AA

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD Başkanı Donald Trump'ı, aralarında Irak'ın da bulunduğu nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasına ilişkin kararından vazgeçmeye çağırdı.

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Irak, sınırları dışından gelen teröristlerle savaşıyor. Trump'ın kararı sürpriz oldu ve bize kötülüktür." dedi.

Trump'ın Irak'a eski değil "yeni Irak" olarak bakması gerektiğini ifade eden İbadi, ABD Başkanı Trump'a söz konusu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Musul'daki DEAŞ'a karşı askeri operasyonlara da değinen İbadi, yakında kentin batı ve doğusunu birleştireceklerini savunarak, batıya yönelik harekatın ne zaman başlayacağına dair bilgi vermekten kaçındı.

DEAŞ'ın Musul'da çok sayıda militan ve silah kaybettiğini söyleyen İbadi, "Musul'un batısı doğuya göre daha küçük alanı kapsıyor. Umarım buradaki operasyonlar batıdakinden daha kolay olur." diye konuştu.

İbadi, "Irak'ta terör sayfasını kapatacağız." ifadesini kullandı.

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