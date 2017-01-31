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Amerikan Hava Yolları Kolombiya kokain
DÜNYA

Amerika'ya giden uçağın burun kısmında kokain bulundu

Amerikan Hava Yolları'na ait bir uçağın burun kısmına saklanmış 200 bin dolar değerinde 14 kg kokain ele geçirildi

31 Ocak 2017 Salı, 21:16:52 Güncelleme: 21:22:09 DHA

Kolombiya'dan ABD'nin Oklahoma eyaletine uçan Boeing 757 tipi Amerikan Havayollarına ait uçağın burun kısmında gizlenmiş 14 kilogram kokain, polis tarafından ele geçirildi.

Tulsa County şerifinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Havayollarına ait yolcu uçağı Kolombiya'nın Bogotá kentinden ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'na bakım amaçlı iniş yaptı.

Açıklamada, Miami'deki çalışanların yoğunluğu nedeniyle uçağın Tulsa Havalimanı'na yönlendirildiği, buradaki teknisyenlerin de uçağın burun kısmında elektronik devrelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bulduğu ve derhal polis haber verdiği aktarıldı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu bildirildi.

Kokainin polis köpekleri tarafından bulunamaması amacıyla makine yağıyla sarıldığı, kaçakçılık teşebbüsünün profesyonelce organize edilmiş olmasından dolayı, uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    Masallah siz 14kg ile uğraşırken 14 ton geçmiştir
  • Misafir 50 dakika önce
    escobarın tohumları devamediyo yani
  • Misafir 53 dakika önce
    tonlar geçiyor habere bak
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