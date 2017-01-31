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Slovakya Andrej Kiska
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Slovakya'da meclis İslam karşıtı yasayı onayladı

Cumhurbaşkanı Kiska'nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle veto ettiği yasa değişikliğini Slovakya meclisi kabul etti

31 Ocak 2017 Salı, 23:21:39 Güncelleme: 23:26:34 AA

Slovakya'da ülkedeki dini toplulukların tanınmasını zorlaştıran yasa değişikliği kabul edildi.

Slovakya Meclisi, Cumhurbaşkanı Andrej Kiska'nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce veto ettiği yasa değişikliğini yeniden görüştü. Değişiklik, oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı.

Mart ayında yürürlüğe girecek kanun, bir dinin resmi olarak tanınması ve ibadethane açmak için devlet katkısı alabilmesi için gerekli üye sayısı 20 binden 50 bin kişiye çıkarıyor.

Slovakya'da yaşayan yaklaşık Müslümanların lideri Muhammed SAfvan Hasnai kanunun onaylanması hakkında "Slovakya'daki din özgürlüğü açısından talihsiz bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

Koalisyon hükümetinde yer alan sağ eğilimli Slovakya Ulusal Partisi’nin (SNS) hazırladığı tasarı, 30 Kasım'da muhalefetinde desteğiyle Meclis tarafından oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. SNS, yasanın Müslümanları hedef aldığını gizlememişti. Ancak Cumhurbaşkanı Kiska, "anayasada garanti altına alınan temel hak ve özgürlükleri uygunsuz şekilde sarsmasını" gerekçe göstererek değişikliği 21 Aralık'ta veto etmişti.

Yaklaşık 5 bin Müslüman'ın yaşadığı Slovakya’da, cami bulunmuyor. Müslümanların cami yapmak için yaptıkları başvurular, dini topluluk olmak için gerekli olan 20 bin üyeye sahip olmadıkları gerekçesiyle reddediliyor.

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