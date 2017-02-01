İsrail parlamentosundan Mescid-i Aksa kararı

İsrail parlamentosunun (Knesset), Yahudi milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını kaldırdığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberinde, Knesset'teki Etik Komisyonu'nun, 2015 yılında çıkarılan ve Yahudi milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen yasağı, fanatik Yahudi Milletvekili Yehuda Glick'in talebi üzerine kaldırdığı belirtildi.

Knesset'in 2015'ten beri milletvekillerine getirdiği Mescid-i Aksa yasağının kaldırılmasının hükümetle bağlantılı siyasi bir karar olduğu belirtilen haberde, Glick'in yasağın kaldırılmasından memnuniyet duyduğu ifade edildi.

İsrail Parlamentosu, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen Yahudi baskınlarının ardından İsrail polisi ile Filistinli Müslümanlar arasında gerilimin artması üzerine 2015'te Knesset üyelerinin Harem-i Şerif'e girmelerini yasaklamıştı.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.