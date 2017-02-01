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Kanada, sığınmacı planını Trump için değiştirmeyecek

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Hussen, göçmen ve sığınmacı sayısında Trump’ın uygulamalarından kaynaklanan bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 01:08:26 Güncelleme: 01:09:34 AA

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmet Hussen, göçmen ve sığınmacı sayısında Trump’ın uygulamalarından kaynaklanan bir değişikliğe gitmeyeceklerini bildirdi.

Hussen, Ottawa’da yaptığı açıklamada, Kanada'nın mülteci alımı hedefini, ABD'deki tartışmalı göç ve seyahat uygulamaları ile belirlemeyeceğini belirtti.

Muhalefet partileri, insan hakları grupları ve mülteci avukatları tarafından, ABD’ye giriş yasağı açıklanan 7 Müslüman ülke vatandaşlarından Kanada'ya daha fazla sığınmacı alınması yönünde bir süredir baskı altında bulunan Bakan Hussen, "Bir göçmenlik planımız var ve bu planı korumayı planlıyoruz. Kanada'nın 2017 yılı mülteci kabul planı, 40 bin mülteci şeklindedir ve bu sayıda değişiklik düşünülmemektedir." dedi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Hussen, Kanada ve ABD'de sığınmacıların güvenliğini göz önüne alan bir anlaşma olan Güvenli Üçüncü Ülke Sözleşmesi'nin askıya alınması çağrılarını da reddetti.

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