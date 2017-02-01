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DÜNYA

Kanada, Fox News'e geri adım attırdı

Kanada'da camiye düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını Faslı saldırganın gerçekleştirdiğini duyuran Fox News, Başbakan Trudeau'nun sözcüsü tarafından yazılan mektup üzerine geri adım attı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:07:52 Güncelleme: 10:10:54 AA

Kanada’nın Quebec City kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısını, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan Faslı saldırganın gerçekleştirdiğini duyuran Amerikan yayın kuruluşu Fox News geri adım attı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Basın Sözcüsü Kate Purchase, Fox News Başkan Yardımcısı Bill Shine’a bir mektup yazarak, "Bu paylaşımınız, saldırıda hayatını kaybeden 6 insanın hatırasına saygısızlık ve leke sürmektir." ifadelerini kullandı.

"KORKU BİZİ DAHA GÜVENLİ YAPMAZ"

Sözcü Purchase, Bill Shine’dan Twitter’daki bu paylaşımın kaldırılmasını istedi. Purchase mektubunda, "Ne yazık ki bu yanıltıcı bilgi Fox News Channel'ın Twitter hesabında duruyor ve çevrimiçi olarak dolaşmaya devam ediyor. Fox News tarafından hazırlanan bu tweet, yanlış bilgilere, kimlikler üzerinden politika üretmeye, toplumlarımızdaki korku ve bölünmeyi yayarak, 6 kurbanın ve ailelerinin anısına saygısızlık etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Mektubunda korkunun, toplumları daha güvenli yapmayacağını dile getiren Purchase, "Aksine bu bizi zayıflatıyor. Korkuları yükseltip, sınırlarımızı kapatmak yaşadığımız sorunlara bir çözüm değildir.’’ ifadesine yer verdi.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Sözcü Purchase’in mektubunun ardından bir açıklama yapan foxnews.com Direktörü Refet Kaplan, yapılan hatadan pişmanlık duyduklarını ve söz konusu paylaşımın silindiğini duyurdu. Kate Purchase, paylaşımın silinmesine kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Amerikan yayın kuruluşu Fox News, Twitter sayfasından, Kanada’nın Quebec City kentinde geçen pazar günü meydana gelen ve 6 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör saldırısını Fas asıllı saldırganın gerçekleştirdiğine ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda, ‘"Raporlar Quebec’teki camiye terör saldırısını yapan şüphelinin Fas asıllı olduğunu gösteriyor.’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Fox News’in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun fotoğrafı ve olaya ilişkin ilk kınamasının da kullanıldığı bu paylaşımının gerçekliğine inanan birçok yayın kuruluşu da bilgiyi haberleştirmişti.

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