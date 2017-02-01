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BM eski genel sekreteri iddialara noktayı koydu

BM eski genel sekreteri Ban Ki-mun, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 10:17:44 Güncelleme: 10:38:57 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM) eski genel sekreteri Ban Ki-mun'un, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacağı bildirildi.

AP'nin Yonhap'tan aktardığı haberine göre Ban, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında aday olmayacağını açıkladı. Habere göre Ban'ın, ülkenin siyasi kuruluşlarının hareketlerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediği iddia ediliyor.

Aralık 2016'nın sonunda BM genel sekreterliği görevini devreden Ban Ki-mun'un, Güney Kore devlet başkanlığına aday olacağına dair sinyaller verildiği belirtilmişti.

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