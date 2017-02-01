ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, Başkan Donald Trump'ın nüfusü Müslüman ağırlıklı 7 ülkenin vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirmesine yönelik kararını eleştirdi. Castro, Trump'ın anayasal yetkilerini aştığını söyledi.

Castro, Beyaz Saray'ın seyahat yasaklarıyla ilgili olarak Sınır ve Gümrük Koruma Departmanına mahkeme kararlarını görmezden gelme talimatı vermiş olabileceğini ve bu durumla ilgili olarak senatonun resmi soruşturma sürecine başlaması gerektiğini söyledi.

Trump'ın anayasal yetkilerini aşmaması gerektiğini belirten Castro, "Bu konuyla ilgili olarak soruşturma kararlılığı gösterilmeli. Ve eğer bir daha tekrar edilirse, görevden alma ve yargılama seçenekleri tartışılmalı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın gücü tamamen Beyaz Saray'da toplamasına yönelik giderek artan endişelere sahip olduğunu belirten Castro, "Herhangi bir kontrol ve denge mekanizması kalmadı. Eğer mahkeme kararlarına da burun kıvırılıyorsa, bu basitçe bir askeri cuntada yaşadığınız anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Sınır ve Gümrük Koruma Departmanı sözcüsü Gillian christensen, "Memurlarımız kimseyi gözaltına almıyor. ABD'ye gelen yeşil kart sahipleri ikinci bir incelemeden geçiriliyor. Bu süreç pürüzsüz ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Mahkeme emirleri yayınlandığından itibaren uyguluyoruz. Yargı kararlarına uyuyoruz ve uymaya devam edeceğiz." ifadeleriyle iddiaları yalanladı.