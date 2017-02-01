İran'dan Trump uyarısı: ABD'ye çok şeye mal olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye ziyaretlerini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ilgili konuştu.

Reuters'ın haberine göre Ruhani, "Bugün, insanları ayrıştırmanın zamanı değildir" dedi.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnamede İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den gelenlerin en az 90 gün ülkeye girişi yasaklanırken, mültecilerin kabulü 4 ay, Suriyeli mültecilerin kabulü ise tamamen durdurulmuştu.

Ruhani, "Trump, siyasette yeni. O başka bir dünyadaydı. Burası onun için tamamen yeni bir çevre. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak." diye konuştu.

İran, Trump'ın kararnamesine karşı hukuki, siyasi ve karşılıklı önemler alacağını bildirdi.