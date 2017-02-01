Binlerce İngiliz AB'den vatandaşlık istiyor!

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan referandum ile Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan ve Mart ayında AB'den ayrılık sürecine başlamayı planlayan ingiltere'de vatandaşlar, Brexit sonrası Avrupa'da kalmanın yollarını arıyorlar. Bu çerçevede binlerce İngiliz'in AB vatandaşı olarak kalmak için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili konuşan Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, "İngilizlerden, 'Avrupa'yla bağlantılarımı sürdürmek istiyorum. AB vatandaşlığımı kaybetmek istemiyorum.' diyen binlerce mail aldım. Bunu nasıl yapabileceğimiz üzerinde düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AB vatandaşlığının getirdiği bazı haklardan yararlanması için çalışma yapacaklarını belirten Verhofstadt; "Bunun kesinlikle mümkün olduğunu söyleyemiyorum. Ancak bize 'en azından bazı haklardan yararlanalım' diyen insanlara pozitif cevap vermek isterim. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu insanlar yeni durumun ve Brexit referandumunun kurbanı oldular." şeklinde konuştu.

2017'de insanların popülizme karşı olacaklarına dair umutlu olduğunu söyleyen diplomat, "Fransa, Polonya, İspanya, İtalya ve hatta Almanya'daki yeni politikacıları görüyorsunuz. Karşı hareketin doğduğunun farkındayız. Bu karşı hareket cevap olarak Avrupa daha fazla bütünleşmelidir. Kesinlikle popülizm ve milliyetçiliğin tuzağına düşmemeliyiz." dedi.

Kuruluşundan bu yana AB üyesi olan İngilizler, AB içerisinde serbest dolaşım ve serbest çalışma hakkına sahip. Ancak Ada ülkesinin AB'den ayrılma süreci tamamlandığında İngiliz vatandaşları bu haklarını kaybedecek. Eğer başka bir formül üretilmezse Avrupa ülkelerinde yaşayan ve çalışan birçok İngiliz vatandaşının, İngiltere'ye geri dönmek zorunda kalacağı düşünülüyor.