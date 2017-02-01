Almanya, DEAŞ görüntülerini Türkiye'ye vermeyeceğini açıkladı

Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında İncirlik Üssü'nden kalkan Tornado uçakları tarafından çekilen görüntülere filtresiz erişim vermeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları, "Suriye'de Kürtleri hedef almak için" kullanacağı iddia eden Alman parlamenterler, elde edilen verilerin paylaşılmasına sınırlama getirmişti.

Der Spiegel dergisi bir Alman diplomatik mesajından alıntı yapan haberinde Türkiye'nin, Almanya'nın İncirlik'te yapacağı lojman yatırımları iznini, görüntülere erişim verilmesine bağladığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada gözetleme görevlerinin parlamento tarafından verilen yetkiler çerçevesinde yapıldığı ve görüntülerin "yalnızca DEAŞ karşıtı koalisyonla" paylaşıldığını belirtti. Sözcü, Alman ordusunca elde edilen verilerin başka amaçlarla kullanılmaması konusunda dikkatli bir süreç izlediğini söyledi. Ancak sözcü Der Speigel haberi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Habere göre, söz konusu mesajda Türkiye'nin görüntü paylaşımı konusunu Almanya'nın üste yapacağı lojman inşaatlarına bağlaması "şantaj" olarak değerlendiriliyor. Dergiye göre mesajda iki üst düzey yetkili, bir üst düzeyli asker ve Erdoğan'ın bir politika danışmanının şahsen bu talebi dile getirdikleri belirtiliyor.

Alman parlamenterlerin geçtiğimiz Haziran ayında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasının ardından Türkiye'nin de Alman yetkililerin İncirlik ziyaretini geçici olarak engellemesi üzerine gerginlik yaşanmıştı.