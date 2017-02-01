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DÜNYA

Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a çelenk attı

Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos, Kardak olaylarının 21'inci yılı sebebiyle helikopterle bölgeye çelenk attı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 11:58:53 Güncelleme: 12:11:22 İHA

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde 1996 yılındaki Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle Kardak Kayalıklarının deniz bölgesine çelenk attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı. Yunan Bakan Kamenos'a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20'de gerçekleşti.

Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.

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