01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
marine le pen
DÜNYA

Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayının maaşına haciz geldi!

Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından Marine Le Pen'in AP'den aldığı maaşın yarısına el konuldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:34:25 Güncelleme: 14:41:00 HABERTURK.COM

Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen bugünlerde Avrupa ParlamentoSu'nun kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geliyor.

Avrupa Parlamentosu'nun Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), geçtiğimiz günlerde aldığı kararla Le Pen'in AP'den aldığı 300 bin euroyu geri ödemesine karar vermişti. Karara gerekçe olarak, AP'den danışmanlık ücreti olarak alınan paranın Le Pen'in kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset'e ödenmesi gösterilmişti.

Le Pen'e parayı ödemesi için dün gece yarısına kadar süre verilmişti ancak Le Pen ödemeyi yapmayınca, Avrupa Parlamentosu'ndan aldığı maaşın yarısına el konuldu. Buna göre 2004'ten bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olan Le Pen'in, 300 bin euroluk cezası tamamlanana kadar maaşından 7 bin euro'ya AP tarafından el konulacak.

"SİYASİ RAKİPLERİM TARAFINDAN ALINAN TEK YÖNLÜ BİR KARAR"

Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız siyasetçi ise, kararı 'siyasi rakipleri tarafından alınmış tek yönlü bir karar' olarak tanımladı. Le Pen, konuyla ilgili olarak mahkeme sürecini başlattığını ancak parlamentonun yargı sürecini bekleyemeyecek kadar sabırsız olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nın siyasetçilerin Brüksel ve Strasbourg'da yürüteceği çalışmalara yardımcı olması için çalışan danışman ve asistanlara ödenmek üzere parlamenterlere maddi destek sağlıyor. Ancak Le Pen'in danışmanı Catherine Griset'in vaktinin büyük bölümünü Le Pen'in başında olduğu Ulusal Cephe'nin Paris'teki genel merkezinde geçirdiği iddia ediliyor.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli adaylarından biri olarak gösterilen Le Pen, seçimleri kazanırsa ilk icraatinin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkması için bir referandum düzenlemek olacağını söylemişti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni karar!
DÜNYA

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni karar!
BM: Trump, uluslararası insan haklarını ihlal ediyor
DÜNYA

BM: Trump, uluslararası insan haklarını ihlal ediyor
Türkiye-İsrail arasında 7 yıl sonra bir ilk!
DÜNYA

Türkiye-İsrail arasında 7 yıl sonra bir ilk!
İsrail BM kararına rağmen durmuyor!
DÜNYA

İsrail BM kararına rağmen durmuyor!
İşte ABD'nin PYD'ye gönderdiği zırhlı araçlar!
DÜNYA

İşte ABD'nin PYD'ye gönderdiği zırhlı araçlar!
ABD halkı Trump'ın kararını destekliyor mu?
DÜNYA

ABD halkı Trump'ın 'yedi ülke' kararını destekliyor ...
Türkiye-İsrail arasında 7 yıl sonra bir ilk!
DÜNYA

TÜRKİYE-İSRAİL ARASINDA 7 YIL SONRA BİR İLK!
Suriye'deki ateşkes için kritik karar uygulanmaya başladı!
DÜNYA

SURİYE'DEKİ ATEŞKES İÇİN KRİTİK KARAR UYGULANMAYA BAŞLADI!
Şoke eden görüntü! İnek kendini çatıdan attı...
DÜNYA

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! İNEK KENDİNİ ÇATIDAN ATTI...
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni karar!
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAN DARBECİ ASKERLERLE İLGİLİ YENİ KARAR!
Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayının maaşına haciz geldi!
DÜNYA

FRANSA'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYININ MAAŞINA HACİZ GELDİ!
BM'den Kıbrıs konferansı için yeni tarih
DÜNYA

BM'DEN KIBRIS KONFERANSI İÇİN YENİ TARİH