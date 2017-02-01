Fransa'nın Cumhurbaşkanı adayının maaşına haciz geldi!

Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen bugünlerde Avrupa ParlamentoSu'nun kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla gündeme geliyor.

Avrupa Parlamentosu'nun Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), geçtiğimiz günlerde aldığı kararla Le Pen'in AP'den aldığı 300 bin euroyu geri ödemesine karar vermişti. Karara gerekçe olarak, AP'den danışmanlık ücreti olarak alınan paranın Le Pen'in kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset'e ödenmesi gösterilmişti.

Le Pen'e parayı ödemesi için dün gece yarısına kadar süre verilmişti ancak Le Pen ödemeyi yapmayınca, Avrupa Parlamentosu'ndan aldığı maaşın yarısına el konuldu. Buna göre 2004'ten bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olan Le Pen'in, 300 bin euroluk cezası tamamlanana kadar maaşından 7 bin euro'ya AP tarafından el konulacak.

"SİYASİ RAKİPLERİM TARAFINDAN ALINAN TEK YÖNLÜ BİR KARAR"

Hakkındaki iddiaları reddeden Fransız siyasetçi ise, kararı 'siyasi rakipleri tarafından alınmış tek yönlü bir karar' olarak tanımladı. Le Pen, konuyla ilgili olarak mahkeme sürecini başlattığını ancak parlamentonun yargı sürecini bekleyemeyecek kadar sabırsız olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nın siyasetçilerin Brüksel ve Strasbourg'da yürüteceği çalışmalara yardımcı olması için çalışan danışman ve asistanlara ödenmek üzere parlamenterlere maddi destek sağlıyor. Ancak Le Pen'in danışmanı Catherine Griset'in vaktinin büyük bölümünü Le Pen'in başında olduğu Ulusal Cephe'nin Paris'teki genel merkezinde geçirdiği iddia ediliyor.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli adaylarından biri olarak gösterilen Le Pen, seçimleri kazanırsa ilk icraatinin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıkması için bir referandum düzenlemek olacağını söylemişti.