BM'den Kıbrıs konferansı için yeni tarih

Birleşmiş Milletler (BM), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nicos Anastasiadis'in, mart ayı başında garantör ülkelerin de bulunduğu yeni bir konferans talebinde bulunduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre bugün görüşen Akıncı ve Anastasiadis, şubat ayı boyunca haftalık görüşme gerçekleştirme konusunda da anlaştı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Liderler BM'den, garantör ülkelere de danışarak, mart ayı başında Kıbrıs konferanslarının siyasi düzeyde devamı için hazırlık talep etti." dedi.