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BM'den Kıbrıs konferansı için yeni tarih

BM Kıbrıs danışmanı Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lideri Anastasiadis'in mart ayı başında Kıbrıs konferansının devam etmesini talep ettiğini söyledi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:45:26 Güncelleme: 14:53:25 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nicos Anastasiadis'in, mart ayı başında garantör ülkelerin de bulunduğu yeni bir konferans talebinde bulunduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre bugün görüşen Akıncı ve Anastasiadis, şubat ayı boyunca haftalık görüşme gerçekleştirme konusunda da anlaştı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, "Liderler BM'den, garantör ülkelere de danışarak, mart ayı başında Kıbrıs konferanslarının siyasi düzeyde devamı için hazırlık talep etti." dedi.

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