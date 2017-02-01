İran 'balistik füze' iddiasını doğruladı!

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ülkesinin balistik füze denemesi yaptığını doğruladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da gazetecilere açıklama yapan Dehkan, Washington yönetiminin ülkesinin balistik füze denemesi yaptığına yönelik iddialarına değindi.

İran'ın balistik füze denemesi yaptığını doğrulayan Dehkan, "Bu deneme bizim mevcut programımız içerisinde yer alıyordu." dedi.

Füze denemelerinin nükleer anlaşmaya aykırı olduğuna yönelik ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Dehkan, "İran'ın savunma gücünü takviye etmek için yapılan bu deneme, ne nükleer anlaşmaya ne de 2231 sayılı karara aykırıdır." ifadesini kullandı.

Dehkan, "Daha önce de belirttiğimiz gibi milli menfaatler doğrultusunda planlanan savunma ünitelerinin üretimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hiç bir güç de kararımızı etkileyemez." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, füzenin yaklaşık bin kilometre yol katettikten sonra patlayarak başarısız olduğunu belirtmişti.

Tahran'ı ziyaret eden Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault'la dün ortak basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, füze denemesi yapıldığına ilişkin iddiaları doğrulamamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararda İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor.