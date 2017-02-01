DÜNYA
Kulağına yılan sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı
01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:57:31 | Güncelleme: 16:05:51
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ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Ashley Glawe adlı bir kadın, evinde beslediği piton yılanı kulak piercinginin yer aldığı deliğe sıkışınca acile kaldırıldı.
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ABD’li kadın, Bart adını verdiği yılanıyla oynarken, başına ummadığı bir şey geldi. Yılan, Glawe’in geniş kulak deliğine girdi ve orada sıkıştı.
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Acı içinde kalan genç kadın kendi çabasıyla yılanı kulağından çıkaramayınca, çareyi hastanenin acil bölümüne gitmekte buldu.
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Doktorlar Glawe’in kulağını uyuşturarak, yılanı sıkıştığı yerden çıkarmak için cerrahi müdahalede bulundu.
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Hastane odasında, kulağındaki yılanla doktoru beklerken selfie çekerek kişisel Facebook hesabından paylaşan Glawe’in görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
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Genç kadının arkadaşı oyuncak yılanla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak arkadaşının durumuna gülünç bir yorum getirdi.
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