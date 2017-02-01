01 ŞUBAT 2017
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DÜNYA

Kulağına yılan sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:57:31

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    ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Ashley Glawe adlı bir kadın, evinde beslediği piton yılanı kulak piercinginin yer aldığı deliğe sıkışınca acile kaldırıldı.

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    ABD’li kadın, Bart adını verdiği yılanıyla oynarken, başına ummadığı bir şey geldi. Yılan, Glawe’in geniş kulak deliğine girdi ve orada sıkıştı.

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    Acı içinde kalan genç kadın kendi çabasıyla yılanı kulağından çıkaramayınca, çareyi hastanenin acil bölümüne gitmekte buldu.

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