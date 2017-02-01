01 ŞUBAT 2017
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Tek karede Trump zulmü!

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:11:10 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirmesi, illüstrasyon sanatçıları tarafından eleştirildi

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