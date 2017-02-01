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DÜNYA

"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da öldürüldü"

İçişleri Bakanlığı'nın mavi listesinde yer alan DEAŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü iddia edildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 16:41:01 Güncelleme: 16:46:31 İHA

İçişleri Bakanlığının 'aranan teröristler' listesinde yer alan DEAŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın Suriye'nin Rakka bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

Başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü bilgisinin Adıyaman'da yaşayan ailesine ulaştırıldığı belirtiliyor.

Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine 'terör nitelikli kayıp' olarak aranan şahıs hakkında, Suruç'taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.

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