NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!

Geçtiğimiz hafta dondurucu soğukların etkisi altından kalan İngiltere, bu kez de fırtınaya hazırlanıyor.

NASA'nın yayınladığı fotoğraflar, Atlantik üzerinden İngiltere'ye yaklaşan fırtına bulutlarını gösteriyor. Doris Kasırgası'nın önümüzdeki günlerde Güney İngiltere ve Galler'i etkisi altına alması bekleniyor.

Doris Kasırgası'nın haftasonundan önceki günlerde ülkeyi etkisi altına alması ve saatte 120 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.

İngiltere'nin bazı bölümlerinde Cuma günü için sarı alarm verildiği belirtilirken, hava taşımacılığında bazı aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.