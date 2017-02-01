01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ingiltere doris kasırgası
DÜNYA

NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!

İngiltere'nin Perşembe gününden itibaren, Atlantik üzerinden gelen Doris Kasırgası'nın etkisi altına girmesi bekleniyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:24:10 Güncelleme: 17:25:50 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta dondurucu soğukların etkisi altından kalan İngiltere, bu kez de fırtınaya hazırlanıyor.

NASA'nın yayınladığı fotoğraflar, Atlantik üzerinden İngiltere'ye yaklaşan fırtına bulutlarını gösteriyor. Doris Kasırgası'nın önümüzdeki günlerde Güney İngiltere ve Galler'i etkisi altına alması bekleniyor.

Doris Kasırgası'nın haftasonundan önceki günlerde ülkeyi etkisi altına alması ve saatte 120 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.

İngiltere'nin bazı bölümlerinde Cuma günü için sarı alarm verildiği belirtilirken, hava taşımacılığında bazı aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
DÜNYA

Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da öldürüldü"
DÜNYA

"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da ...
Tek karede Trump zulmü!
DÜNYA

Tek karede Trump zulmü!
Kulağına yılan sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı
DÜNYA

Beslediği yılan kulağına sıkışınca!
İran 'balistik füze' iddiasını doğruladı!
DÜNYA

İran 'balistik füze' iddiasını doğruladı!
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni karar!
DÜNYA

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili yeni karar!
İngiliz hükümeti: Trump'ı dört gözle bekliyoruz
DÜNYA

2 MİLYON İMZAYA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADILAR: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da öldürüldü"
DÜNYA

"BAŞINA 1.5 MİLYON LİRA ÖDÜL KONAN DEAŞ'LI RAKKA'DA ÖLDÜRÜLDÜ"
Tek karede Trump zulmü!
DÜNYA

TEK KAREDE TRUMP ZULMÜ!
NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!
DÜNYA

NASA FOTOĞRAFLARINDA YAKLAŞAN TEHLİKE: DORİS GELİYOR!
Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
DÜNYA

KARDAK'TA TÜRK SAHİL GÜVENLİK UÇAĞINDAN ALÇAK UÇUŞ
Trump'ın el yazısından kişiliğini analiz ettiler!
DÜNYA

TRUMP'IN EL YAZISI DİYOR Kİ: HAYAL DÜNYASI ÇOK GENİŞ...