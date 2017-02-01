01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
el yazısı analizi trump
DÜNYA

Trump'ın el yazısından kişiliğini analiz ettiler!

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın el yazısından kişilik analizini yaptı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:53:56 Güncelleme: 18:22:45 HABERTURK.COM

Genellikle attığı tweetlerle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez klavyeyle yazdığı mesajlarla değil el yazısıyla gündeme geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı'nın elle yazdığı notları analiz etti ve Trump'ın karakterine yönelik çıkarımlarda bulundu.

SOLA YATIK, BÜYÜK HARFLER

Trump'ın el yazısında kullandığı sola doğru eğik harfler genelde, kendini saklamayı ve perde arkasında çalışmayı seven insanları işaret ediyor.

Büyük harf kullanımı ise yazarın kişiliğine dair önemli ipuçları veriyor. Büyük harf kullanan kişiler genellikle dışa dönük ve ilgi çekmeyi seven insanlar olarak tanımlanıyor.

DAR BOŞLUKLAR, NOKTALI HARFLER

Kelimeler ve harfler arasındaki dar boşluklar, kişinin yalnız kalmayı sevmeyen bir yapısı olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Noktalı harflerin sık kullanımı ise, yazarın agresif, dikkatli, zeki ve meraklı olduğuna işaret ediyor.

İ harfinin üzerinde kullanılan noktanın olması gerektiğinden biraz yukarda olması ise kişinin geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

BASTIRARAK YAZMAK ENERJİ BELİRTİSİ

Başkan Trump gibi kağıda bastırarak koyu bir biçimde yazan kişilerin yüksek enerji sahibi olduğunu belirtiliyor. Bu yazı biçimi aynı zamanda yüksek bağlılık ve olayları ciddiye almanın da bir işaretçisi.

Ancak haddinden fazla bastırarak yazan kişilerin, eleştirilere karşı çabuk tepki veren insanlar olduğu değerlendiriliyor.

T harfinin üzerindeki çizgiyi uzun yapan kişiler ise kararlı ve çoşkulu kişilikleriyle tanınıyor.

...VE TRUMP'IN İMZASI

Başkan Donald Trump imzaladığı ilk kararnamede gözüken imzası da kişiliği hakkında ipuçları veriyor.

Okunması çok zor bir imzaya sahip kişilerin özel ve anlaması zor insanlar oldukları değerlendiriliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İngiliz hükümeti: Trump'ı dört gözle bekliyoruz
DÜNYA

2 milyon imzaya rağmen geri adım atmadılar: Dört ...
NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!
DÜNYA

NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!
"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da öldürüldü"
DÜNYA

"Başına 1.5 milyon lira ödül konan DEAŞ'lı Rakka'da ...
Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
DÜNYA

Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
Tek karede Trump zulmü!
DÜNYA

Tek karede Trump zulmü!
Kulağına yılan sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı
DÜNYA

Beslediği yılan kulağına sıkışınca!
İngiliz hükümeti: Trump'ı dört gözle bekliyoruz
DÜNYA

2 MİLYON İMZAYA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADILAR: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
NASA fotoğraflarında yaklaşan tehlike: Doris geliyor!
DÜNYA

NASA FOTOĞRAFLARINDA YAKLAŞAN TEHLİKE: DORİS GELİYOR!
İran 'balistik füze' iddiasını doğruladı!
DÜNYA

İRAN 'BALİSTİK FÜZE' İDDİASINI DOĞRULADI!
Trump'ın el yazısından kişiliğini analiz ettiler!
DÜNYA

TRUMP'IN EL YAZISI DİYOR Kİ: HAYAL DÜNYASI ÇOK GENİŞ...
Tek karede Trump zulmü!
DÜNYA

TEK KAREDE TRUMP ZULMÜ!
Kardak'ta Türk sahil güvenlik uçağından alçak uçuş
DÜNYA

KARDAK'TA TÜRK SAHİL GÜVENLİK UÇAĞINDAN ALÇAK UÇUŞ