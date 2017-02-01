Trump'ın el yazısından kişiliğini analiz ettiler!

Genellikle attığı tweetlerle gündeme gelen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez klavyeyle yazdığı mesajlarla değil el yazısıyla gündeme geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD Başkanı'nın elle yazdığı notları analiz etti ve Trump'ın karakterine yönelik çıkarımlarda bulundu.

SOLA YATIK, BÜYÜK HARFLER

Trump'ın el yazısında kullandığı sola doğru eğik harfler genelde, kendini saklamayı ve perde arkasında çalışmayı seven insanları işaret ediyor.

Büyük harf kullanımı ise yazarın kişiliğine dair önemli ipuçları veriyor. Büyük harf kullanan kişiler genellikle dışa dönük ve ilgi çekmeyi seven insanlar olarak tanımlanıyor.

DAR BOŞLUKLAR, NOKTALI HARFLER

Kelimeler ve harfler arasındaki dar boşluklar, kişinin yalnız kalmayı sevmeyen bir yapısı olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

Noktalı harflerin sık kullanımı ise, yazarın agresif, dikkatli, zeki ve meraklı olduğuna işaret ediyor.

İ harfinin üzerinde kullanılan noktanın olması gerektiğinden biraz yukarda olması ise kişinin geniş bir hayal gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

BASTIRARAK YAZMAK ENERJİ BELİRTİSİ

Başkan Trump gibi kağıda bastırarak koyu bir biçimde yazan kişilerin yüksek enerji sahibi olduğunu belirtiliyor. Bu yazı biçimi aynı zamanda yüksek bağlılık ve olayları ciddiye almanın da bir işaretçisi.

Ancak haddinden fazla bastırarak yazan kişilerin, eleştirilere karşı çabuk tepki veren insanlar olduğu değerlendiriliyor.

T harfinin üzerindeki çizgiyi uzun yapan kişiler ise kararlı ve çoşkulu kişilikleriyle tanınıyor.

...VE TRUMP'IN İMZASI

Başkan Donald Trump imzaladığı ilk kararnamede gözüken imzası da kişiliği hakkında ipuçları veriyor.

Okunması çok zor bir imzaya sahip kişilerin özel ve anlaması zor insanlar oldukları değerlendiriliyor.