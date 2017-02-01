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San Francisco Trump'a dava açtı

San Francisco kenti, Trump'ın kararnamesini kentin egemenliğine şiddetli saldırı olarak gördü ve Trump'ı dava etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 20:49:52 Güncelleme: 20:53:46 AA

Kaliforniya'nın San Francisco kenti, ABD Başkanı Donald Trump'ı, göçmenlerle ilgili kararnamesi yüzünden mahkemeye verdi.

Konut, sağlık ve sosyal hizmetler ve evsizlik hizmetleri için yılda 1 milyar 200 milyon dolar federal yardım alan kentin dava dilekçesinde, "sığınak şehirler"e yardımın kesilmesini içeren başkanlık kararnamesinin "anayasaya aykırı olduğu, Başkan'ın gücünü aştığı ve San Francisco'nun egemenliğine şiddetli bir saldırı" niteliği taşıdığı belirtildi.

Boston, Los Angeles ve New York kentleri de Başkan Trump'ın kararnamelerine karşı mücadele etme kararı alırken, en fazla göçmenin bulunduğu kentlerden Miami-Dade County Belediye Başkanı Carlos Gimenez, Trump'ın emrine uyacağını bildirmişti.

Bu şekilde "sığınak şehir"lerden biri olarak anılan Miami-Dade County, Küba Havana doğumlu göçmen Belediye Başkanı Gimenez'in kararıyla bu özelliğini yitirmiş oldu. Miami-Dade County 1 milyon 300 binle Florida'nın en fazla göçmen nüfusuna sahip idari bölgesi olarak biliniyor.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Gimenez'in kararından büyük hayal kırıklığı duyduğunu dile getirirken, belediye başkanın ofisinin önünde protesto gösterileri gerçekleştirildi. 2015 yılına ait bir araştırmaya göre Miami-Dade idari bölgesinde 150 binden fazla yasadışı göçmen yaşıyor.

SIĞINAK ŞEHİR

ABD'de "Sığınak şehir" terimi, federal göçmenlik uygulamaları konusunda merkezi yönetimle işbirliğinin ve federal göçmenlik işlemlerinin uygulanmasının sınırlandığı politikalara sahip yargı bölgesi olarak açıklanıyor. ABD'de bazı şehirler, idari bölgeler ve bazı eyaletlerin, kendilerine "sığınak" özelliği kazandıran bir dizi gayrı resmi ve resmi statüleri bulunuyor.

2015 verilerine göre ABD'de bir yılda 200 eyalet ve yerel bazda yargı gücü Göçmenlik ve Sınır Muhafaza'dan gelen gözaltına alma taleplerine uymadı. Göçmenlik Araştırmaları Merkezi de "sığınak şehirler"in, Ocak 2014- Eylül 2015 tarihleri arasında yaklaşık 300 gözaltı talebini reddettiği düşüncesinde.

Sığınak şehirlerin uymadığı söz konusu gözaltı taleplerinin küçük, şiddet içermeyen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.

SIĞINAK ŞEHRE SAHİP EYALETLER  

ABD'de, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kaliforniya, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, New Jersey, Ohio, Oregon, Teksas ve Washington sığınak şehirlere sahip eyaletler olarak sıralanıyor.

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