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İtalya'da Müslümanlarla 'diyalog ve iş birliği' anlaşması

İtalya İçişleri Bakanı Minniti, ülkede yaşayan Müslümanların temsilcileriyle, diyalog ve iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzaladı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 23:37:10 Güncelleme: 23:38:24 AA

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti ile ülkede yaşayan Müslümanların temsilcileri arasında, diyalog ve iş birliğini artırmaya yönelik anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanlığındaki törene, Minniti ile İtalya'daki İslam toplumundan temsilciler katıldı.

Törende "Ulusal İtalyan İslam Paktı" ismi verilen anlaşma imzalandı. Anlaşma, İslami derneklerle diyaloğun ve onların İçişleri Bakanlığı idaresiyle iş birliğinin artırılmasını, köktenciliğe karşı birlikte hareket edilmesini içeriyor. Ayrıca ibadet özgürlüğü çerçevesinde İslami derneklerin yasal örgütlenme sürecinin teşviki taahhüt ediliyor.

Minniti, törende yaptığı konuşmada, ortak noktalarının İtalya olduğunu belirterek, "Bugün ülkemizin geleceği için avantajlar getirecek olağanüstü bir yatırım yaptık. Farklı dinlere sahip olabiliriz ama hepimiz İtalyanız." dedi.

İmzaların büyük bir gönüllülükle atıldığını ifade eden Minniti, törendeki herkesin anayasadaki değerlere bağlı olduğunu, terör ve şiddetin her türlü halini açıkça reddettiğini kaydetti.

Bu arada, Rodouane'nın, tören sırasında anlaşmayla birlikte elden ele dolaşan kalemini geri istemesi gülüşmelere yol açtı. Redouane, bunun üzerine "Bu kalem bana Türk parlamentosu başkanının hediyesidir." dedi.

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