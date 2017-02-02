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Rex Tillerson
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı

Senatoda akşam saatlerinde onaylanan Tillerson, Beyaz Saray'da yemin ederek görevine başladı

02 Şubat 2017 Perşembe, 07:31:28 Güncelleme: 07:32:55 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı eski Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson, Senatoda onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreniyle Dışişleri Bakanlığı görevine başladı.

Beyaz Saray’daki yemin törenine Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Spencer da katıldı.

Trump, Tillerson’un yemin töreninde bir konuşma yaptı. Trump konuşmasında, “Yeni bir başlangıç yapma zamanı” ifadesini kullanarak, “Ne yazık ki daha önce hiç olmadığı kadar çatışma içerisindeyiz.” dedi.

Tillerson’un bugün Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik konuşma yapması bekleniyor.

Tillerson, Senatoda yapılan oylamada 43 aleyhte oya rağmen 56 senatörün desteğiyle bakanlık onayını aldı.

Geçen hafta pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesinde yapılan oylamada Tillerson, 1 oy farkla onaylanmıştı.

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