02 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Flaş
DÜNYA

ABD'de mahkumlar hapishane görevlilerini rehin aldı

Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Trump'ın başkan olmasını" gösterdi

02 Şubat 2017 Perşembe, 07:35:24 Güncelleme: 07:40:25 AA

ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.

Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Jean Claude Merlin ‘266854 Sezenaksu’nun hikâyesini anlattı
DÜNYA

Göktaşına Sezen Aksu'nun adını veren gökbilimci ...
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görevine başladı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
DÜNYA

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama
ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşandı
DÜNYA

ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşandı
Brexit'in ilk oylaması yapıldı
DÜNYA

Brexit'in ilk oylaması yapıldı
ABD Dışişleri Bakanı, Rex Tillerson oldu
DÜNYA

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu
Fransa’da cami kapatıldı
DÜNYA

FRANSA’DA CAMİ KAPATILDI
ABD siyasi tarihinde bir ilk yaşandı
DÜNYA

ABD SİYASİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Beyaz Saray'dan İran'a balistik füze uyarısı
DÜNYA

BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A BALİSTİK FÜZE UYARISI
Jean Claude Merlin ‘266854 Sezenaksu’nun hikâyesini anlattı
DÜNYA

GÖKTAŞINA SEZEN AKSU'NUN ADINI VEREN GÖKBİLİMCİ KONUŞTU!
ABD Dışişleri Bakanı, Rex Tillerson oldu
DÜNYA

ABD'NİN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI BELLİ OLDU
Donald Trump Amerikan ordusunu büyütecek
DÜNYA

TRUMP KARAR VERDİ! AMERİKAN ORDUSU...