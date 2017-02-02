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Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı

Uçağın aşırı yağış nedeniyle pistten çıkması üzerine havalimanı ulaşıma kapandı

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:51:11 Güncelleme: 08:51:32 AA

Endonezya'da, yolcu uçağının pistten çıkması sonucu havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Jakarta Post'un haberine göre, ülkenin Yogyakarta kentindeki Adisutjipto Uluslararası Havalimanı'nda, 123 yolcunun bulunduğu Garuda Indonesia Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

Yetkililer, Başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin incelemeler ve uçağın pisten çekilmesi çalışması sonlanana kadar havalimanının uçuşa kapalı olacağı açıklandı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi

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