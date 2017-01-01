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DÜNYA

Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular

03 Şubat 2017 Cuma, 10:17:18

ABD'de yaşayan Otcasek çifti yeni aldıkları evde ilginç bir şey buldular...

  • 1 Yeni aldıkları evde kıyamet sığınağı buldular
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    California'lı Colleen ve Chris Otcasek çifti yeni aldıkları evin bahçesinde ilginç bir şeyle karşılaştılar.

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    Bahçelerinde gizli bir kıyamet sığınağı bulan çift heyecanla sığınağın içini incelemeye başladı.

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    1960'lı yıllarda yapıldığını öğrendikleri sığınağın içinden bakın neler çıktı...

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YORUMLAR 3
  • Misafir 08 Şubat 2017 Çarşamba 14:57
    Ölümden kaçış yok
  • Misafir 04 Şubat 2017 Cumartesi 13:28
    allahın kıyametınden kurtarmaz onlar sızı merak etmeyın
  • Misafir 10 Şubat 2017 Cuma 10:27
    İLK ÖNCE TEDBİR, SONRA TEVEKKÜL
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