Amerika'da bir spiker üzerinde örümcek dolaşırken haber bültenini sundu.
Amerika'nın Teksas eyaletinde, bir TV kanalında haber bülteni sunan kadın spiker üstüne çıkan örümceği fark etmedi.
Örümceğin omzunda ve kollarında dolaşmasına aldırış etmeyen spiker daha sonra yaptığı açıklamada örümceği gerçekten fark etmediği söyledi.
UZAKLAŞTIRMA HAREKETİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
BBC muhabirinin, canlı yayında sırasında yanına gelen kadını yanlışlıkla göğsüne dokunarak uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.