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Gelmiş geçmiş en iyi canlı yayın kazaları

11 Şubat 2017 Cumartesi, 16:49:13 HABERTURK.COM

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    Amerika'da bir spiker üzerinde örümcek dolaşırken haber bültenini sundu.

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    Amerika'nın Teksas eyaletinde, bir TV kanalında haber bülteni sunan kadın spiker üstüne çıkan örümceği fark etmedi.

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    Örümceğin omzunda ve kollarında dolaşmasına aldırış etmeyen spiker daha sonra yaptığı açıklamada örümceği gerçekten fark etmediği söyledi.

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    UZAKLAŞTIRMA HAREKETİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

    BBC muhabirinin, canlı yayında sırasında yanına gelen kadını yanlışlıkla göğsüne dokunarak uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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