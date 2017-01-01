ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!

24 Şubat 2017 Cuma, 14:30:46 HABERTURK.COM

  • 1 ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
    1 | 37

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yeni sözcüsünü buldu.

  • 2 ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
    2 | 37

    Eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözcüsü Mark Toner'in geçici olarak yürüttüğü göreve, Heather Nauert getirildi. Güzelliğiyle dikkat çeken Heather Nauert, daha önce ABD'nin Fox TV kanalında sunuculuk yapıyordu.

  • 3 ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
    3 | 37

    15 yıllık gazetecilik deneyiminin yanı sıra, 11 Eylül saldırılarında, Irak savaşında ve Sudan olaylarında görev alan Nauert, güzelliğinin yanı sıra tecrübesiyle de dikkat çekiyor. 

     

  • 4 ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
    4 | 37

    Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Nauert, güzellik konusunda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile yarışacak gibi görünüyor.

  • 5 ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
    5 | 37

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 13:37
    ekmek yemeyen canan karatay var bizde bunlar da kimmiş
  • Misafir 13 Mart 2017 Pazartesi 19:13
    bizde canan karatay var :) @vanbeyi
  • Misafir 25 Şubat 2017 Cumartesi 00:10
    merkel mümkünse bidaha dekolte giyinmesin...
  • Misafir 24 Şubat 2017 Cuma 15:36
    bizim ki yok:)
Kalan karakter : 2000