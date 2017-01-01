ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından yeni sözcüsünü buldu.
Eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözcüsü Mark Toner'in geçici olarak yürüttüğü göreve, Heather Nauert getirildi. Güzelliğiyle dikkat çeken Heather Nauert, daha önce ABD'nin Fox TV kanalında sunuculuk yapıyordu.
15 yıllık gazetecilik deneyiminin yanı sıra, 11 Eylül saldırılarında, Irak savaşında ve Sudan olaylarında görev alan Nauert, güzelliğinin yanı sıra tecrübesiyle de dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Nauert, güzellik konusunda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile yarışacak gibi görünüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova