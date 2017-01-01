Trump kararlı: Onlar yapmazsa, biz yapacağız

ABD'nin Kore yarımadası açıklarına savaş gemileri göndermesini "pervasız tertip" olarak niteleyen Kuzey Kore yönetimi açıklamada, "Kuzey Kore'nin egemenliği ve onuruna biraz da olsa zarar verirlerse Kuzey Kore ordusu karadan, havadan, denizden ve deniz altından acımasız saldırılar düzenleyecek." ifadesine yer verdi.
Bu yılki tatbikat, Kuzey Kore'nin geçen ayki füze denemesi ve Seul'ün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın 13 Şubat'ta Malezya'da öldürülmesi olayının arkasında Pyongyang yönetiminin olduğuna dair iddiaları yüzünden iki ülke arasında gerginliğin yükseldiği bir döneme rastladı.
Bu örgüt Kuzey Kore'de basın özgürlüğü ve insan haklarının tesisini amaçlıyor. Bununla birlikte Kuzey Kore halkının bilinçlenmesi en büyük amaçları. Ülkeye kaçak olarak soktukları USB bellekler ve CD'lerle bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlarmış. Bilgisayar kullanabilen ancak İnternet erişimi olmayan Kuzey Kore halkı için ideal bir yönteme benziyor.
"Halkın beyni yıkanmış ve sorumlusu Kim rejimi"
Ne olursa olsun halkımı özlüyorum. Hepsinin beyni yıkandığı için böyleler. Esas sorumlu Kim rejimi. Birazcık gerçek dünyadan bilgiye maruz kalan her vatandaş anında çözülmeye başlıyor. Hükümeti destekliyorlar, çünkü hükümetten korkuyorlar. Hükümete dair fikirlerini dahi ifade edemiyorlar."
Kang şu anki hükümdar Kim Jong-un'u eleştiriyor ve zayıf noktalarına vurgu yapıyor:
"Kim Jong-un, İsviçre'de aldığı eğitiminde demokrasinin ne olduğunu maalesef öğrenememiş. Babasının sahip olduğu öngörü kabiliyeti onda yok. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verecek melekeleri yok. Babası halkını rahatlıkla katlederdi ama yakın bağlarını her zaman güçlü tutardı. Kim Jong-un ise tam tersine, yakın bağlarını bir bir yok ederek halkının desteğini kazanacağını düşünüyor."