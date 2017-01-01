Trump kararlı: Onlar yapmazsa, biz yapacağız

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Sokaktaki sıradan kadınlarla herhangi bir şekilde ilişki kuramazsınız. Bir keresinde yolun karşısında iki güzel kız gördüm. Yanımda Koreli bir arkadaşım vardı. 'Gidip konuşalım mı?' dedim. 'Yok, olmaz, biz burada böyle şeyler yapmayız' dedi ve...