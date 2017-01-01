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DÜNYA

Trump kararlı: Onlar yapmazsa, biz yapacağız

07 Mart 2017 Salı, 11:43:11 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer programına müdahale etmemesi durumunda bunu kendilerinin yapacağını söyledi

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    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore konusunda Çin'in bir hamle yapmaması durumunda sorunu kendilerinin çözeceğini söyledi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 28 Mart 2017 Salı 14:58
    ÇOK KOMİK KIZAN BU YA
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 09:54
    Bu adamın,balistik füze denemek dışında bir uğraşı yok!!!Adam hobisi:)....
  • Misafir 22 Mart 2017 Çarşamba 09:51
    tek başına tüm dünyaya karşı.
  • Misafir 19 Mart 2017 Pazar 18:59
    adamım burdaymış ya füzeciiii
  • Misafir 19 Mart 2017 Pazar 13:29
    bayılıyoruz tarzına reis....
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 00:28
    Sosyalistler nerdesiniz.Hic sesiniz cikmiyor.Yoksa artik emperyalistlermi berabersiniz.
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 19:16
    Amerikalilarin yuzunden hic zarar goren yokmu?
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 09:04
    HİÇ ŞİŞMAN İNSAN YOK
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 01:20
    Cok sukur batinin ka busu geliyor O zaman orta doguda,selamete kavusuruz.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 21:11
    Arkandayiz Kuzey Kore.Hic supheniz Olmasin.
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