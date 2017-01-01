Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
09 Mart 2017 Perşembe, 18:14:04 | Güncelleme: 19 Nisan 2017 Çarşamba, 01:32:21
DHA
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Mısır'daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan'dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.
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Mısır'ın Antik Eserler Bakanı Halid El-Anani, El Uksur kentinin batısındaki Dra Abul Naga nekropolünde yapılan arkeolojik araştırmalarda, firavun dönemine ait altı mumya bulunduğunu açıkladı.
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El-Anani, bulunan mumyalardan birinin büyük ihtimalle, antik şehirde sulh yargıcı olarak görev yapmış üst düzey bir yönetici olan Userhat'ın mumyası olduğunu ve 18. Mısır hanedanı döneminde kalma olduğunu söyledi.
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Mısır'da firavunların mezarlarının bulunduğu meşhur Krallar Vadisi yakınlarındaki arkeolojik çalışma yürüten Mustafa El Veziri, ölüler kentinde onlarca tarihi eserin yanı sıra, firavunlara ait 6 mumya, tabut ve heykeller bulunduğunu açıkladı.
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Eski Mısır hanedanlarında "sulh hakimi" unvanının nadir bir meslek olduğunu belirten El Veziri, bulunan mumyaların iyi durumda olduğunu ifade etti.
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El Veziri; "Mezar küçük olsa da, içerisinde çok sayıda renkli maske bulunuyor. Arkeolojik çalışmada, mezardaki mumyaların bilinmeyen bir hastalıktan öldükleri anlaşıldı," dedi.
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El Veziri ayrıca, 1050'den fazla tarihi heykel bulunduğunu, kazıların devam ettiğini belirtti.
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T şeklindeki mezar, açık avludan geçerek ulaşılan dikdörtgen şeklinde bir salon, bir koridor ve iç odadan oluşuyor.
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Mısır'ın 18. hanedanı, milattan önce 1550-1298 arasında hüküm sürmüştü. Bulunan tarihi eserlerin yaklaşık 3500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
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KAHİRE'NİN DOĞUSUNDA BULUNAN HEYKELİN 2'İNCİ RAMSES'E AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Mısır'ın başkenti Kahire’nin doğusunda eski Mısır krallarına ait iki heykel bulunduğu ve heykellerden birinin 2. Ramses’e ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
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Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid Anani, yaptığı yazılı açıklamada, Kahire’nin doğusunda eski Evn şehrinde bulunan Ayn eş-Şems bölgesinde kazılar yapan Mısırlı ve Alman arkeologların, 2. Ramses Tapınağı'nın yakınlarında, eski Mısır'ı yöneten 19’uncu aileye (M.Ö 1292 -1190) ait iki kral heykeli bulduğunu belirtti.
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Mısır Tarihi Eserler Kurumu Başkanı Mahmud Afifi ise heykellerden birinin eski Mısır’ı M.Ö. 1200 -1194 yıllarında yöneten Kral 2. Seti’ye ait olduğunu kaydetti.
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Kral 2. Seti’nin heykelinin 80 santimetre uzunluğundaki üst tarafının çıkarıldığına işaret eden Afifi, heykelin kireç taşından yapıldığını ve kralın yüz hatlarının çok belirgin olduğunu dile getirdi.
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Afifi, 2. Ramses’e ait olduğu tahmin edilen diğer heykelin ise 8 metre uzunluğunda, kuvarsit taşından yapılmış ve zaman içinde epeyce yıpranmış olduğunu ifade etti.
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Tarihi Eserler Bakanı Anani, bugün Mısırlı ve Alman arkeologlardan oluşan heyetle birlikte Kahire’nin El-Matariyye bölgesinde heykellerin bulunduğu eski Evn şehrine giderek kazıların yapıldığı alanda incelemede bulundu.