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Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu

09 Mart 2017 Perşembe, 18:14:04 DHA

  • 1 Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
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    Mısır'daki antik Krallar Vadisi yakınında, 3500 yıllık 18. Hanedan'dan kalma ve dönemin üst düzey yöneticilerine ait yeni mumyalar bulundu.

  • 2 Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
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    Mısır'ın Antik Eserler Bakanı Halid El-Anani, El Uksur kentinin batısındaki Dra Abul Naga nekropolünde yapılan arkeolojik araştırmalarda, firavun dönemine ait altı mumya bulunduğunu açıkladı.

  • 3 Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
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    El-Anani, bulunan mumyalardan birinin büyük ihtimalle, antik şehirde sulh yargıcı olarak görev yapmış üst düzey bir yönetici olan Userhat'ın mumyası olduğunu ve 18. Mısır hanedanı döneminde kalma olduğunu söyledi.

  • 4 Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
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    Mısır'da firavunların mezarlarının bulunduğu meşhur Krallar Vadisi yakınlarındaki arkeolojik çalışma yürüten Mustafa El Veziri, ölüler kentinde onlarca tarihi eserin yanı sıra, firavunlara ait 6 mumya, tabut ve heykeller bulunduğunu açıkladı. 

  • 5 Mısır'da 3500 yıllık firavun dönemi mumyaları bulundu
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    Eski Mısır hanedanlarında "sulh hakimi" unvanının nadir bir meslek olduğunu belirten El Veziri, bulunan mumyaların iyi durumda olduğunu ifade etti. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 10:33
    emeği geçenlerden Allah razı olsun.
  • Misafir 09 Mart 2017 Perşembe 23:00
    Bizden 3300 sene sonra ne kalacak
  • Misafir 10 Mart 2017 Cuma 22:13
    pek birşey kalmaz gibi...
  • Misafir 11 Mart 2017 Cumartesi 11:16
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