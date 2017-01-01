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Cenevre görüşmesi sona erdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde 22 Mart'ta başlayan Suriye konulu 5. tur görüşmelerin sona erdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 00:43:32 Güncelleme: 00:46:54 AA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerinin siyasi geçiş için "hazırlık niteliğinde" tamamlandığını belirterek, tarafların gelecek tur için istekli olduklarını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 22 Mart'ta başlayan Suriye konulu 5. tur görüşmelerin son gününde, Mistura, Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ve Beşşar Esed rejimi heyeti ile ayrı ayrı görüştü.

Mistura, görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında temaslarını değerlendirdi.

Görüşmelerin sona erdiğini açıklayan Mistura, görüşmelerin önceki turda kararlaştırılan gündemin uygulanmaya konması için "hazırlık dönemi" şeklinde geçtiğini belirtti.

Mistura, "Sahadaki çok ciddi zorluklara rağmen kimse çekip gitmedi. Bir önceki turda 'tren istasyonda hazır' demiştim. Şimdi treninin istasyondan yola çıktığını söyleyebiliriz. Yavaş, ama ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların 6. tur görüşmelere katılmak için arzulu ve hazır oldukları söyleyen Mistura, verilen arada tarafların geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 başlık üzerinde kapsamlı çalışma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Mistura, önümüzdeki hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak Suriye konferansına katılacağını ve burada özellikle Suriye'deki insani krize ilişkin uluslararası farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Brüksel'in ardından, New York'a giderek BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyini görüşmelere ilişkin bilgilendireceğini anlatan Mistura, burada 6. turun ne zaman başlayacağına karar vereceklerini bildirdi.

Normal şartlarda bugün görev süresi dolan BM temsilcisi Mistura, görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağının New York'taki temaslarından sonra kesinleşeceğini belirtti.

- 150'den fazla sivil kayıp

Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri de Mistura ile yaptıkları son toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Hariri, "Görüşmelerin başladığı 22 Mart'tan bu yana Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ülke genelinde 150'den fazla sivili katletti. 6 sağlık merkeziyle birlikte halk pazarlar ve okullarda saldırıya uğradı." dedi.

Rejimin 9 günlük görüşmeler boyunca siyasi geçişi görüşmeyi reddettiğini dile getiren Hariri, bunun yerine sözde terörizmle mücadele konusunda boş sözler sarf etmeye devam ettikleri değerlendirmesinde bulundu.

Hariri, "Biz görüşmelerde siyasi sürecin başlaması yönündeki desteğimize devam edeceğiz. Bu platformu, Suriye devriminin bir aracı olarak kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Beşşar Esed'le ilgili tutumuna değinen Hariri, "Gördüğümüz kadarıyla bu konuyla ilgili görüşlerinde büyük bir değişiklik yok." dedi.

Rejim heyetinin başkanı Beşşar Caferi ise düzenlediği basın toplantısında, Cenevre 6 görüşmelerine katılmak istediklerini söyleyerek, terörle mücadele konusunu görüşmekteki ısrarlarını yineledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:26
    Ölen müslüman olunca tabiki yavaş yavaş gider o tren belkide hiç gitmez o kara tren lakin her şeyin hesabını tutan tüm iktidarlar üstü bir iktidar makamı var. Unutmayın yoksa unutulursunuz. Sebep olduğunuz zulmün bedelini çok ağır ödeyeceğiniz zamanlar kapınızda.
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