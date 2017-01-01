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Michael Flynn
DÜNYA

Flynn’in "dokunulmazlık" talebine Kongre’den ret

Senato İstihbarat Komitesi, Flynn’in "yargılanmama garantisi" karşılığında Trump kampanyasının Rusya ile ilişkisi üzerine ifade verme isteğini reddetti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 00:51:57 Güncelleme: 00:53:05 AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in "yargılanmama garantisi" karşılığında Kongre’ye ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ifade verme talebinin Senato İstihbarat Komitesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Amerikan NBC televizyonunun Kongre yetkililerine dayandırdığı habere göre, üst düzey bir Kongre yetkilisi Flynn’in avukatı Robert Kelner’a, dokunulmazlığın masada olmadığını ve böyle bir tartışma için oldukça erken olduğunu iletti.

Başka bir Kongre yetkilisi de Senato’nun halihazırda Flynn’in bu teklifini kabul etmediğini ifade etti.

Flynn’in avukatı talebi Kelner, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamanın bir kopyasını paylaştı.

General Flynn'in anlatacakları olduğunu ve şartlar uygun olursa bunları anlatmayı çok istediğini ifade eden Avukat Kelner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusa hizmete adadığı hayata karşın, medya ona karşı asılsız iddialar, çirkin ihanet iddiaları ve kirli ithamlarla dolu; şimdi ise ise Kongre üyelerinin ve diğer siyasi muhaliflerinin cezai soruşturulmaya tabi tutulması yönündeki temelsiz aleni taleplerle karşı karşıya. Bir avukatı olan hiçbir aklı başında insan haksız yargılanmaya karşı teminat almadan bu kadar siyasileştirilmiş cadı avı ortamında ifade vermez.”

TRUMP'TAN FLYNN'E DESTEK

Kongre’nin ret cevabından önce de Trump, Twitter hesabı üzerinden Flynn’in talebine destek verdi.

Trump, “Mike Flynn dokunulmazlık talebinde bulunmalı, bu medya ve Demokratlar tarafından (seçimdeki büyük kayba bahane olarak) yürütülen tarihi oranda bir cadı avıdır.” mesajını paylaştı.

Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısında Trump’ın mesajına ilişkin sorulara cevap veren Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da "Başkan Flynn’e ‘Git ifade ver. Git oraya çık. Yapman gerekenleri yap ve Kongre’ye uzun zamandır söylediğimiz şeyleri anlat’ diyor.” dedi.

Trump ekibi ile Rusya arasında bir ilişki söz konusu olmadığı iddiasını yineleyen Spicer, medya tarafından ortaya atılan iddialar üzerinden tartışmanın devam etmesi nedeniyle Beyaz Saray’ın ilgili kişileri Temsilciler Meclisi ve Senato İstihbarat Komitelerine ve ilgili soruşturma makamlarına ifade vermesi konusunda teşvikte bulunduğunu söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:22
    Trump hükümetinin hızlı ve sert inişine tanık olmaya hazırlanın :)
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