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Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile 6-7 Nisan'da Florida'da görüşecek" ifadelerine yer verildi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 01:13:46 Güncelleme: 01:15:04 AA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 6-7 Nisan'da Florida'da görüşeceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Trump'ın hafta sonlarını geçirmek için zaman zaman gittiği ve kendisine ait "Mar-a-lago" adlı tatil kulübünde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bu ziyaretin Trump ile Şi arasındaki ilk görüşme anlamına geldiğine dikkat çekilirken, iki liderin ikili, bölgesel ve küresel ilişkilere ilişkin konuları detaylı şekilde ele alacağı vurgulandı.

Amerikan kamuoyunda, özellikle ticari konular ve Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalarla ilgili olarak Trump ile Şi arasındaki görüşmelerin çok önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bu ziyaretin Amerikan-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı ise merak konusu.

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