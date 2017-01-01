Paraguay'da Kongre binası ateşe verildi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:09:30 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 15:29:45
HABERTURK.COM
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Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in, muhalefetteki Gerçek Radikal Liberal Parti lideri Rodrigo Quintana'nın anayasa değişikliği protestolarında öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü'nü görevden aldığı bildirildi.
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Cartes, Senato'ya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği protestolarında, 25 yaşındaki Quintana'nın partisinin genel merkezinde vurularak öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Miguel Tadeo Rojas ve Emniyet Müdürü Crispulo Sotelo'yu görevden aldı.
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Cartes, görevden alınmalar sonrası sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ben öz eleştiri yapıyorum çünkü politikacılar olarak biz farklılıklarımızı diyalog ve barış içinde göstermeyi başaramadık. Siviller ve polis memurlarının yaralanması beni üzdü." ifadesini kullandı.
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Öte yandan Gerçek Radikal Liberal Parti Genel Merkezi'nin güvenlik kamerası görüntülerde, insanların "can havliyle" koridorda polisten kaçtıkları görüldü.
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Görüntülerde, kalabalığın arasındaki Quintana'nın sırtından vurularak yere düştüğü akabinde de silahlı bir polisin yüzü yere dönük yatan Quintana'nın üzerine bastığının görüldüğü aktarıldı.
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Quintana'yı öldürmekle suçlanan bir polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi.
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Paraguay'da Devlet Başkanı Horacio Cartes'in yeniden seçilmesine olanak sağlayan yasa değişikliği için Senato'nun gizli oylama yapmasının ardından protestocular, Kongre binasını yaktı.
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Reuters'ın haberine göre ülkenin anayasası, 1989'da diktatörlüğün devrilmesinin ardından, 1992'de devlet başkanının tekrar seçilmesini yasaklamıştı.
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Muhalefet partisinden Senatör Desiree Masi, "Darbe yapıldı. Direneceğiz ve insanları da bizimle birlikte direnmeye davet ediyoruz" dedi.
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Cuma gecesi protestocuların yaktığı Kongre binasındaki yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Fakat protestolar Paraguay'ın başkenti Asuncion ve diğer şehirlerde devam etti.
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Öte yandan kongre binasını yakan protestocuların, bina önünde selfie çektiği görüldü.
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Günün erken saatlerinde televizyon kanalları, protestocuların Kongre binasının camları kırdığını ve polisle çatıştığını gösrteren görüntüler yayınladı.
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Polis, protestolculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.
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Olaylarda bazı siyasilerin, gazetecilerin ve polislerin de yaralandığı bildirildi.
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Protestolara katılan Kongre'nin alt kanadından bir üyenin, plastik mermiyle vurulduktan sonra ameliyata alındığı duyuruldu.
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Devlet Başkanı Cartes, Twitter'dan yaptığı açıklamada herkese sakin olma ve şiddeti reddetme çağrısında bulundu.
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Cartes, "Birkaç barbarın barışı, sakinliği ve mutluluğu yok etmesine izin vermemeliyiz" dedi.
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, olayları takip ettiğini bildirdi.