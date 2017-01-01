03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Paraguay'da Kongre binası ateşe verildi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 12:09:30 HABERTURK.COM

  • 1
    1 | 20

    Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in, muhalefetteki Gerçek Radikal Liberal Parti lideri Rodrigo Quintana'nın anayasa değişikliği protestolarında öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü'nü görevden aldığı bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300