Paraguay'da Kongre binası ateşe verildi

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Cartes, görevden alınmalar sonrası sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ben öz eleştiri yapıyorum çünkü politikacılar olarak biz farklılıklarımızı diyalog ve barış içinde göstermeyi başaramadık. Siviller ve polis memurlarının yaralanması beni üzdü." ifadesini kullandı.