Trump, alelacele Oval Ofis'i terk etti!

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret açığını azaltmaya yönelik iki kararnameyi imzalamak için basın karşısına geçti.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ülke genelinde yaptığı ziyaretlerin ardından, kötü ticari anlaşmaların Amerikalı işçilere nasıl zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

Trump, "Benim yönetimim altında, Amerika'nın refahına yönelik hırsızlık bitecek" dedi.

Konuşmasının ardından iki kararnameyi imzalaması beklenen Trump, imzaları atmadan Oval Ofis'ten çıktı.

Hızlıca odayı terk eden ve gazetecilerin eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili sorularını da yanıtsız bırakan Trump'ın arkasından, Başkan Yardımcısı Mike Pence koştu.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın kararanameleri daha sonra imzaladığını açıkladı.

Yabancı basında da Trump'ın bu hareketine, 'Trump kararnameleri imzalamayı unuttu', 'Trump kararnameleri imzalamadan odadan çıktı' başlıklarıyla yer verildi.