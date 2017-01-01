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donald trump
DÜNYA

Trump, alelacele Oval Ofis'i terk etti!

Yeni kararnameleri imzalamak için basın karşısına geçen ABD Başkanı Trump, açıklamasının ardından imzaları atmadan Oval Ofis'ten çıkınca Başkan Yardımcısı Pence de ne yapacağını şaşırdı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:12:34 Güncelleme: 13:36:52 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret açığını azaltmaya yönelik iki kararnameyi imzalamak için basın karşısına geçti.

Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ülke genelinde yaptığı ziyaretlerin ardından, kötü ticari anlaşmaların Amerikalı işçilere nasıl zarar verdiğini gördüğünü söyledi.

Trump, "Benim yönetimim altında, Amerika'nın refahına yönelik hırsızlık bitecek" dedi.

Konuşmasının ardından iki kararnameyi imzalaması beklenen Trump, imzaları atmadan Oval Ofis'ten çıktı.

Hızlıca odayı terk eden ve gazetecilerin eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile ilgili sorularını da yanıtsız bırakan Trump'ın arkasından, Başkan Yardımcısı Mike Pence koştu.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın kararanameleri daha sonra imzaladığını açıkladı.

Yabancı basında da Trump'ın bu hareketine, 'Trump kararnameleri imzalamayı unuttu', 'Trump kararnameleri imzalamadan odadan çıktı' başlıklarıyla yer verildi.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 16:05
    dikkat çekmeye çalışan ergen bebeler gibi.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:52
    imzalamış işte
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:52
    tam ağaoğlu :)
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:50
    Demokratlar, Trump'ın Suriyede başarısız olması için Türkiyesiz bir plan yapmışlar.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:49
    Pekde unutmuş gibi görünmüyor.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 13:48
    DEĞİŞİKKKKK !
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