Çavuşoğlu: ABD ile Sincar'da işbirliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PKK ile mücadelenin sınır dışında da süreceğini belirterek, "Şu anda Kandil'de nasıl mücadele ediyorsak, ikinci bir Kandil oluşturmak için de Sincar bölgesinde bazı yapılanmalara girdiler. Biz buralarda da, diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Bunu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştük. Kendileri de özellikle bu Sincar bölgesinden çıkarma ile ilgili bizimle işbirliği yapacaklarını ve planlarının da hazır olduklarını bize de söylediler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terör örgütleri ile mücadelenin sürdürüleceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fırat Kalkanı operasyonu tabiî ki El Bab tarafından bakacak olursak şu anda El Bab ele geçirildi. Her şey tam bitmiş değil, temizlik yapılıyor. Güvenliğin tam olarak sağlanması lazım. Buralar terörden arındırılmış güvenli bölgelerdir. Bu güvenli bölgelere insanlar dönmeye başladı. Suriye'nin başka yerlerinden de insanlar geliyor. Türkiye'den de 50 binden fazla Suriyeli bu bölgelere döndü. Buraların güvenliğini yerel güçlere tabiî ki devretmek lazım ama bunu da hazırlamak lazım. Suriye'de şu anda sürekli terör örgütleri arasında da, değişik güçler arasında da birbirlerine karşı toprak kazanım mücadelesi var. Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta önemli bir başarı elde edildi. Fakat bizim askerlerimiz de oradadır, tüm bu yapılacak çalışmaları bizim gerçekleştirmemiz lazım. Buraların tam anlamıyla terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşmasını da sağlamamız lazım. Yerel kuvvetlerin de güvenliği devralması için gerekli hazırlıkların tamamlanması lazım. Bu konuda eğit donat dahil birçok çalışmamız yürüyor" dedi.

SİNCAR KONUSUNDA ABD İLE İŞBİRLİĞİ

Sincar bölgesinde PKK varlığı ile ilgili soruya da yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "PKK terör örgütüdür ve Türkiye'yi hedef almaktadır. Biz de PKK ile mücadelemizi hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında sürdürüyoruz. PKK nereye yerleşirse yerleşsin mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda Kandil'de nasıl mücadele ediyorsak, ikinci bir Kandil oluşturmak için de Sincar bölgesinde bazı yapılanmalara girdiler. Biz buralarda da diğer yerlerde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekli müdahaleleri de yapacağız. Mücadelemizin bir parçasıdır nerede olursa olsun müdahale etmek, nerede olduğu önemli değil. Bunu ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştük. Kendileri de özellikle bu Sincar bölgesinden çıkarma ile ilgili bizimle işbirliği yapacaklarını ve planlarının da hazır olduklarını bize de söylediler" diye konuştu.

"O YILAN SİZİ DE SOKAR"

MİT'in Alman istihbaratı BND'ye Almanya'daki FETÖ'cülerin listesini vermesi ile Alman istihbaratçıların bu isimleri uyarması iddiayı da değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İstihbarat birimleri arasında terörle ve teröristlerle ilgili bilgi paylaşımları olur. Biz elde ettiğimiz bilgileri yurt dışında PKK, FETÖ üyeleri dahil bilgileri o ülkelerle paylaşıyoruz. Hem siyasi düzeyde paylaşıyoruz ve hem de güvenlik birimleri paylaşıyor. Esasen iki istihbarat arasındaki bilgilerin de siyasi amaçla kullanılması ve sızdırılması da etik değil. Çünkü bu bilgi paylaşımı karşılıklı oluyor. İstihbaratların görevleri nedir? Ülkelere karşı içeride ve dışarıda oluşan tehditleri tespit edip, gerekli uyarılarda bulunmaktır. İstihbaratımızın yaptığı bu çalışma da Türkiye'ye yönelik risklerin azaltılması açısından son derece faydalıdır. Şimdi Almanya'da ise terör örgütü kiminle paylaşacağım ben bu bilgileri? Almanya ile paylaşacağım. Son zamanlarda özellikle yurt dışındaki terör örgütlerinin, terör örgütü üyelerinin tespiti konusunda da bazı çalışmalardan rahatsız olduklarını görüyoruz. Bize yönelik tehdit varsa biz bunu tespit edip, adım atmamız mı lazım. Aynı şekilde Türkiye'de yabancı terörist savaşçılar konusunda da yabancı teröristlere baktığımız zaman da çoğu Avrupa ülkelerinden geliyor. AB ülkelerinden gelen yabancı teröristleri yakaladığımız zaman biz ne yapıyoruz, onlara bilgi veriyoruz, istihbaratıyla paylaşıyoruz. İşte bazı teslim ettiklerimiz Brüksel'de, Fransa'da değişik terör saldırılarında bulundular. Neticede terörle mücadele topyekün mücadele etmek lazım, işbirliği yapmak lazım. Bu sadece bir ülkenin meselesi değildir. Ama bu işbirliğini yaparken samimi olmak lazım. Biz ne yazık ki bu samimiyeti bazı Avrupa Birliği ülkelerinde göremiyoruz. Tam tersi teröristlere faaliyet göstermek için her türlü imkanlarını seferber ediyorlar. Dün Brüksel'de de görüştüğüm AB bakanlarına 'Siz PKK'ya bir müdahale edin, terör örgütlerini bir engellemeye çalışın, bu para toplama faaliyetlerini durdurun. Size karşı nasıl saldırıları başlayacak göreceksin. Esasen içinizde, koynunuzda bir yılan var. Bu yılana dokunmuyorsunuz şu anda ama bu yılan sizi de sokar' dedim. O sebeple terör örgütünün ideolojisine, ırkına, inancına bakmadan birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."