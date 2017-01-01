Irak meclisinin, Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Türkmen milletvekili Hasan Turan, mecliste bugün düzenlenen oturumda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla Kerkük'teki kamu binalarına asılması konusunun oylamaya sunulduğunu belirtti.

Milletvekili Turan, söz konusu oturumda Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılmasının onaylandığını ifade etti.

Turan, Kürt milletvekillerinin oturumu terk ederek, oylamaya katılmadığını da sözlerine ekledi.

Meclis oturumunun Selim el-Cuburi başkanlığında 186 milletvekilinin katılımıyla açıldığı ifade edildi.

Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta salı günü yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.