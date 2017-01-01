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peter davies
DÜNYA

Eski İngiliz asker, 90 yaşında kadın olmaya karar verdi

2. Dünya Savaşı'nda İngiliz Ordusu'nda askerlik yapan 90 yaşındaki Peter Davies, eşinin ölümünden 6 yıl sonra hormon tedavisi desteğiyle cinsiyet değiştirerek kadın oldu

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:17:52 Güncelleme: 16:21:36 HABERTURK.COM

2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Ordusu için askerlik yapan Peter Davies, 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu.

The Telegraph'ın haberine göre 3 yaşından beri büyük bir sırla yaşadığını söyleyen ve bunu paylaşacak kimsesi olmadığını belirten Davies, uzun yıllardır kendini kadın olarak gördüğünü dile getirdi.

Eşi öldükten sonra bu adımı atmaya karar veren Davies, hormon tedavisi görmeye başladı ve adını Patricia olarak değiştirdi.

Kendini daha önce hiç bu kadar rahat hissetmediğini söyleyen Patricia, birkaç yıl önce bunu aklına bile getiremeyeceğini ifade etti.

 

Patricia, "Sanki omuzlarımdan bir yük kalktı, bir yalanı yaşıyordum" dedi.

Leicestershire'da yaşayan Patricia, komşularına da yavaş yavaş artık kadın olarak yaşayacağını açıklamaya başladığını belirterek, "Herkes 'sen mutlu olduğun sürece, endişe etme' diyor" diye konuştu.

"ESKİDEN GÜVENLİ DEĞİLDİ"

Patricia, eskiden cinsiyet değiştirenler için ortamın güvenli olmadığını, tıbbi açıdan bile anlaşılamadığını ve elektroşok tedavisi uygulanmaya çalışıldığını anlattı.

"İnsanlar seni iyileştirebileceğini sanıyordu. Ama bunun tedavi edilebilecek bir şey olmadığını farkında değillerdi" diyen Patricia, artık bunu açıklamasının güvenli olduğuna karar verdiğini söyledi.

Patricia o günleri şöyle anlattı: "Cinsiyet değiştirmek o günlerde pek bilinmiyordu. Eşcinsel olarak sınıflandırılırdım ve bu orduda sorunlara yol açardı. Hapse girerdim."

21 yaşında evlenen Davies, 63 yıllık mutlu bir evlilik yaşadığını, eşinin 6 yıl önce hayatını kaybettiğini belirtti.

1987'de eşine gerçek hislerinden bahsetmeye karar verdiğini, eşinin ise kendisine destek olarak zaman zaman gizlice giymesi için kendisine takı ve elbiseler aldığını söyledi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 30 dakika önce
    hocam biraz geç kalmışsın be
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 14:59
    Ben şaştım kaldım
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 22:11
    :DDDDDDDDDDDDD Sözün bittiği yer :DDDDDDDD
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