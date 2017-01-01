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DÜNYA

Irak'ta DEAŞ'ın 'ikinci adamı' öldürüldü

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 'ikinci adamı' olduğu belirtilen Hamid el-Cumeyli'nin hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 16:23:29 Güncelleme: 18:07:36 HABERTURK.COM

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin yardımcısı olduğu düşünülen Hamid el-Cumeyli'nin öldürüldüğü açıklandı.

Reuters'ın haberine göre Irak devlet televizyonu gelişmeyi son dakika olarak verdi.

AA'nın aktardığına göre devlet televizyonunun yayınladığı Irak Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Askeri İstihbarat Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesinde yer alan ve DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu karargahı vurdu." denildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu Ebu Bekir el-Bağdadinin ardından örgütün ikinci adam olan ve sözde Savaş Bakanı görevini yürüten Hamid el-Cumeyli adlı kişi öldürüldü. Saldırıda öldürülenler arasında Kaim ilçesi askeri sorumlusu Turki ed-Deylemi ile ilçenin idari sorumlusu Salim el-Acemi de bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

 

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