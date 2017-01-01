Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'ın mal varlığı açıklandı

Beyaz Saray'ın yayınladığı belgelerde, üst düzey çalışanlarının milyon dolarlık mal varlıkları gözler önüne serildi.

BBC'nin haberine göre Beyaz Saray'da ücret almadan çalışacakları açıklanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın da mal varlıkları ortaya çıkmış oldu.

Belgelere göre Ivanka ve Jared, değeri 240 milyon dolarla 740 milyon dolar arasında değişen mal varlığına sahip.

Buna, Ivanka Trump'a geçen yıl 1-5 milyon dolar kazandıran Trump International Hotel'deki hissesi de dahil.

Öte yandan belgelerde, Beyaz Saray'da çalışan bazı üst düzey ismin maaşları da öğrenildi.

Belgelerde Trump ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in mal varlıklarına dair bilgi yer almıyor.

Beyaz Saray'da başdanışman konumunda bulunan Steve Bannon 3.3 milyon ila 12.6 milyon dolar değerinde mal varlığına sahip.

Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer'a ise görevi için 260 bin dolar ödeniyor.

Trump'ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway ise geçtiğimiz sene 800 bin doların üzerinde kazandı.