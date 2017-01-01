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Londra'da polisle göstericiler birbirine girdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 19:30:01 AA

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen gösteride olay çıktı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı

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    Londra’da karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ile bazı göstericiler arasında çıkan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

     

     

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