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Kolombiya'da sel felaketi

Ülkenin güneyin büyük yıkıma neden olan sel felaketinde 154 kişi yaşamını yitirdi

01 Nisan 2017 Cumartesi, 20:08:57 Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 15:51:44 AA

Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun merkezi Mocoa'da büyük yıkıma neden olan felakette ilk belirlemelere göre, 154 kişi hayatını kaybetti.

Şehirdeki, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden başlayan yağmurdan taşmasıyla yaşanan felakette yaklaşık 200 kişinin yaralandığı aktarılırken, birçok kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Taşkın sonrası elektrik ve içme suyundan tamamen mahrum kalan şehrin bazı bölgelerinin yıkıldığı ifade edildi.

Bu arada, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos olayın ardından, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Sağlık Bakanı Alejandro Gaviria ve Çevre Bakanı Luis Gilberto Murillo ile bölgeye hareket etti.

 

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