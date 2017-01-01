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Paris'te patlama meydana geldi: 5'i ağır 18 yaralı

Paris'teki Villepinte banliyösünde düzenlenen karnavalda meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı

01 Nisan 2017 Cumartesi, 21:19:14 Güncelleme: 23:00:01 AA

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval sırasında meydana gelen patlamada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Patlamanın, karnavalın sembolü olan ve ağaç ve samandan yapılmış dev adam "Bay Karnaval'ın" yakılması sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası alev alan dev adamın etrafında bulunan çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bölge boşaltılırken, karnaval alanına çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Patlamanın terör saldırısı olmadığı açıklanırken yetkililer, ağaç ve samandan dev adamın kolay tutuşturulması için kullanılan bir yanıcı maddenin aniden alev almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Patlama sırasında yaralanan 18 kişinin çoğunun çocuk olduğu belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Dev adamı yakmaya çalışan kişinin ve şehrin belediye başkan yardımcısının da yaralılar arasında olduğu açıklandı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:08
    Teroru besleyen fransa ya ders olur insallah
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:23
    yok yok ne alaka kesin muslumanlar yakmistir....
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:58
    Ne oluyo bu fransaya yapmayı düşündüğünüz katliamların öncesinde,böyle şiddetle,korkuyla algı oluşturup taraftar toplamayı bırakın ey avrupa...Olan masum insanlara oluyor.
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