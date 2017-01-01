03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ermenistan
DÜNYA

Ermenistan'da halk sandık başında

Ermenistan'da 9 siyasi parti ve koalisyonun yarıştığı seçim için oy kullanma işlemleri başladı

02 Nisan 2017 Pazar, 10:10:52 Güncelleme: 14:15:21 AA

Ermenistan'da, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 101 sandalyelik parlamento için 9 siyasi parti ve koalisyonun yarıştığı seçim için oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 07.00'de başladı.

Kamuoyu yoklamalarına göre, parlamentoda 69 milletvekili ile en fazla sandalyeye sahip, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

Ermenistan Cumhuriyet Partisi'ni, parlamentoda 33 milletvekili ile temsil edilen Tsarukyan koalisyonu takip ediyor. Koalisyon, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki "Çiçeklenen Ermenistan Partisi" ve bazı diğer siyasetçilerden oluşuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan başkanlığındaki Ermeni Ulusal Kongresi, seçime Ermenistan Halk Partisi ile koalisyon yaparak katılıyor.

Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun karşı saldırı ile Dağlık Karabağda bazı stratejik bölgeleri işgalden kurtarmasının ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, muhalif güçlerle koalisyon oluşturdu. Ohanyan seçime, eski Dışişleri Bakanı, "Birlik Partisi" lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı, "Miras Partisi" lideri Raffi Hovannisian ile oluşturduğu koalisyonla giriyor. Koalisyon, Merkezi Seçim Kurulunca "Ohanyan-Raffi-Oskanyan" şeklinde kayda alındı.

Muhalif parti olarak bilinen "Aydınlık Ermenistan", "Sivil Sözleşme" ve "Cumhuriyet" partileri de seçim için "Çıkış Yolu" ismini verdikleri koalisyon oluşturdu.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun), Özgür Demokratlar Partisi, Rönesans Partisi ve Ermenistan Komünist Partisi seçimde yarışan diğer partiler.

Oy verme işlemi Türkiye saatiyle 19.00'da sona erecek ve kesin olmayan ilk sonuçlar yarın açıklanacak.

Ermenistanda 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. 2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak. Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

Rusya'da terör saldırısı! Çok sayıda can kaybı...
Putin'den St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili ilk açıklama
DÜNYA

Putin'den Rusya'daki patlamayla ilgili ilk açıklama
Rusya'daki patlamadan ilk kareler
DÜNYA

Rusya'daki dehşetin fotoğrafı!
Trump, Merkel'in elini neden sıkmadığını açıkladı!
DÜNYA

Merkel'in elini neden sıkmadığını açıkladı!
ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü
DÜNYA

TRUMP: SİSİ'NİN ARKASINDA OLDUĞUMUZU HERKES BİLSİN
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI...
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA