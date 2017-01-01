DEAŞ, Bağdadi'yi Musul'dan kaçırmaya mı çalıştı?

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, Musul'da Irak hükümet güçleri tarafından etrafının sarılmış olabileceği bildirildi.

Sputnik'e konuşan Irak hükümet güçlerinden bir kaynak, 10 gün önce DEAŞ'lı teröristlerin 40 SUV ve birkaç tankın desteğiyle Suriye'den, Musul yolu üzerindeki Telafer'e girmeye çalıştığını söyledi.

Habere göre kaynak, konvoyun kuşatmayı kırarak Telafer'deki DEAŞ militanlarına ulaşmaya çalıştığını, böylece buradaki pozisyonlarını sağlamlaştırıp Musul kuşatmasını kırmayı hedeflediklerini fakat başarısız olduklarını anlattı.

Böyle bir girişimin ise ya Musul'da geriye kalan militanları geri çekmek ya da Bağdadi'nin buradan tahliye edilmesi için gerçekleştirileceği belirtildi. Kaynak, Bağdadi'nin Musul'da olabileceği ihtimalinin gözardı edilmediğini ifade etti.

Öte yandan Bağdadi'nin Suriye-Irak sınırına koalisyon tarafından Mart ayında gerçekleştirilen hava saldırısında yaralanmış olabileceği ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.