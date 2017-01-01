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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, kendisini eleştirenlere sert çıktı

Ülkedeki uyuşturucuyla mücadele yöntemini eleştirenlere yine çatan Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Gelin buraya ve konuşalım. Çünkü sizi tokatlamak istiyorum" dedi

02 Nisan 2017 Pazar, 11:47:47 Güncelleme: 14:15:06 HABERTURK.COM

Kendisini eleştirenlere verdiği sert, zaman zaman ise küfürlü yanıtlarıyla bilinen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yine açtı ağzını yumdu gözünü.

Duterte, ülkedeki uyuşturucuyla mücadele yöntemi sebebiyle sık sık eleştiriliyor. Duterte'nin göreve geldiği Haziran 2016'dan beri, polisin uyuşturucu çeteleri ve kullanıcılarına baskınları sonucu 8 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.

Russia Today'in haberine göre Duterte, yöntemini eleştiren ve bunun yerine rehabilitasyon merkezleri kurulmasını tavsiye eden kişilere, "Buraya gelin ve konuşalım. Çünkü sizi tokatlamak istiyorum." dedi.

Bu hafta başında Duterte, Avrupa Birliği'ne ağır sözlerle yüklenmiş ve "Avrupa Birliği, bizden uyuşturucuyla mücadele için sağlık odaklı çözümler bulmamızı istiyor. O... ç..... Onları yakalayıp, hapse atmaktansa diğer ülkeler gibi klinikler inşaa etmemizi istiyorlar. Oraya gidecekler, onlara metamfetamin enjekte edilecek ve tekrar dışarı çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Mart ayında Duterte, kendisini eleştiren AB'ye ülkesinin içişlerine karışmamasını söyleyerek, "Sizi asmaktan mutluluk duyarım. Seçeneğim olsaydı, hepinizi asardım" demişti.

Cuma günü basın mensuplarına konuşan ve sivil toplum örgütlerine 'inananları' da eleştiren Duterte, "Bu Avrupa Birliği, ölü sayılarıyla ilgili STK'lara inanıyor. Epilepsi yüzünden ölmüş olanlar bile var. Bunu benim üzerime atıyorlar. Aptalca." dedi.

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