Teröristlerin yeni planı, uçaklara 'laptop yasağı' getirtti!

ABD ve İngiltere'nin, içlerinde İstanbul'un da bulunduğu bazı şehirlerden kalkan uçaklarda uygulamaya koyduğu, akıllı telefondan büyük elektronik eşyaların kabine alınmama uygulamasının altında ABD istihbaratının elde ettiği bilgiler olduğu iddia edildi.

CNN International'da yer alan habere göre, ABD istihbaratı bazı terörist grupların havaalanlarında güvenlik için kullanılan bazı ekipmanları ele geçirdiğini düşünüyor. İstihbarat kaynakları, terörist gruplarının bu ekipmanlarla testler yaparak, dizüstü bilgisayarların içerisine sığacak boyutta yeni patlayıcılar geiiştirmeye çalıştığına inanıyor.

"HAVA TAŞIMACILIĞI HEDEF ALINACAK"

Ortadoğu ve Afrika'daki 8 ülkede bulunan 10 havaalanından kalkan uçaklar için uygulanan yasağın, FBI'ın ABD Başkanı Donald Trump'a sunduğu rapor sonrası geliştirildiği belirtildi. FBI'ın raporda, laptop içerisine gizlenen bomba düzeneğinin fark edilmesinin çok güç olduğunu belirtiği kaydedildi.

Konuyla ilgili CNN'e bir açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, "Prensip olarak, özel bir istihbaratı kamuoyuyla tartışmayacağız ancak elde ettiğimiz bilgiler terörist grupların hava taşımacılığını hedef alacağını ve bunu elektronik cihazların içerisine saklanan patlayıcılarla yapabileceklerini işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

EŞ ŞEBAB'IN BOMBASI FBI'I UYANDIRDI

FBI'ın konuyla ilgili olarak ilk istihbarat faaliyetini yürüttüğü tarih olarak ise Şubat 2016 gösteriliyor. Şubat 2016'da El Kaide'nin bir kolu olarak kabul edilen Eş Şebab, Mogadişu'da Cibuti'ye giden bir uçağa patlayıcı sokmayı başarmıştı.

Olayda, havaalanındaki x-ray cihazından geçen bir dizüstü bilgisayarın DVD sürücüsünün söküldüğü ve yerine patlayıcı yerleştirildiği anlaşılmıştı. Havaalanı personelinin de bombacıya yardım ettiğinin anlaşıldığı olayda, bomba patlamış ancak uçak acil iniş yapabilmişti. Uzmanlar, uçağın belli bir irtifaya yükselmiş olması durumunda olayın bir faciayla sonuçlanabileceğini belirtmişti.